Nome nuovo per il mercato dell'Udinese, che ha messo gli occhi sul centrocampista Salvatore Esposito (classe 2000 scuola Inter) della Spal. Che a sua volta punta Pinato (in prestito al Pordenone ma di proprietà del Sassuolo), richiesto pure dal Brescia, pronto a virare su Viviani della stessa Spal. Il club del presidente Cellino allenato da Inzaghi tratta anche Adorni (Cittadella), Proia (Vicenza) e (in cambio di Bajic) Moncini (Benevento), sul quale c'è pure il Pisa.