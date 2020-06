Operazione perfettamente riuscita per Rolando. Il centrocampista dell'si è sottoposto oggi a Roma, a Villa Stuart, all'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio, lesionato nel corso della partita col Torino:, ha scritto il centrocampista sul proprio profilo Instagram, sorridente in foto."Avrei preferito essere insieme ai miei compagni e lottare al loro fianco, ma ora la mia strada passa da qui... Grazie infinite per tutti i messaggi d’affetto ricevuti e grazie al Professor Mariani e a tutto il suo staff per l’intervento perfettamente riuscito".