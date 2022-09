Roberto Pereyra, centrocampista argentino classe '91 dell'Udinese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match vinto con la Roma: "Quello che facciamo in settimana, vogliamo farlo vedere in campo. Oggi abbiamo fatto la partita che volevamo. Dobbiamo continuare su questa strada perché ci sta dando delle soddisfazioni".



Sugli obiettivi dell'Udinese: "Il nostro obiettivo è fare il prima possibile 40 punti poi, una volta raggiunti, te la giochi con tutti. Se continuiamo così, ci arriveremo presto ma dobbiamo rimanere umili e lavorare".



Sul segreto di questa stagione: "Quest'anno siamo più disponibili a fare qualche sacrificio in più per il compagno. Questa è la nostra forza e ci consente di fare queste vittorie".