Roberto Pereyra, trequartista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui racconta la sua esperienza a Udine e parla del futuro: "Io a Udine sto molto bene. Mia moglie Carolina si è fatta anche delle amiche. I figli sono felici. Ma è chiaro che sogno di giocare un’altra volta le Coppe. Mi piacerebbe tantissimo chiudere giocando una coppa europea. Penso sia legittimo. Non tornerei in Premier. Amo Serie A e Liga. Ma ho ancora un anno di contratto a Udine. Vediamo".