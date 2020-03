Intervenuto sulle pagine de Il Gazzettino, il presidente dell'Udinese, Giampaolo Pozzo ha voluto ribadire la sua posizione e quella del club friulano sull'emergenza Coronavirus.



"Premesso che di fronte a un'emergenza sanitaria, ci vuole tutta la prudenza del caso, però ci vuole anche la coerenza, che è mancata. Per me il campionato andava sospeso in attesa di sviluppi concreti sulla diffusione del virus, e andava fatto già prima, per evitare il tira e molla delle scorse settimane. In alternativa, se proprio non si voleva fermare il campionato, bisognava adottare questi ultimi provvedimenti dall'inizio dell'emergenza per tutti e non solo per alcuni, così da avere un quadro complessivo più lineare".