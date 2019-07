Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, parla a Sky Sport della nuova stagione dei friulani: "Tudor? È un allenatore che ha fatto vedere, nei momenti difficili, la sua personalità e le sue capacità. Ha meritato la riconferma, siamo contenti di andare avanti con lui. Noi siamo convinti di avere una rosa importante, la nostra volontà è sempre stata quella di non guardare alla salvezza ma alle coppe europee. Ci siamo arrivati, altre volte, insistiamo per ritornarci. Questo campionato ci farà dimenticare gli ultimi 3-4 che non sono stati il massimo".