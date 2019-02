Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa del mercato dei friulani: "Sono arrivati 5 giocatori con caratteristiche precise. Okaka ci porta peso, fisicità ed esperienza. Zeegelaar è un esterno con propensione offensiva, va a sostituire Pezzella che è voluto andare via. Wilmot nasce come difensore aggiunto e si evolve a centrocampista difensivo, caratteristiche molto moderne. De Maio? Serviva un centrale che potesse sostituire Samir. Sandro è forte, mi è sempre piaciuto. Ha avuto alcuni problemi fisici, ma con la nostra struttura migliorerà e ci darà una grande mano soprattutto dal punto di vista della crescita del gruppo".



"Le contestazioni devono essere superate, serve unità e noi daremo il 300% in campo. La squadra sta dando tutto, per me l'importante è uscire dal campo con la maglia sudata per l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Questa squadra ha margini di miglioramento, il gruppo sarà importante. La stagione è ancora lunga, la squadra potrà togliersi delle soddisfazioni e poi ci sarà da divertirsi. Cessioni? Potevamo prendere tanti soldi, ma abbiamo detto di no. L'obiettivo della società, della proprietà, è comune a quello dei tifosi. Vogliamo tutti un'Udinese che ci faccia divertire con testa alta e petto in fuori".

"Barak? Non lo abbiamo mai avuto e ci è mancato tantissimo. Sente dolore, è in via di miglioramento e speriamo che possa arrivare la famosa luce in fondo al tunnel. Una data certa di rientro, però, non ce l'abbiamo neanche noi. Questo fa parte della stranezza della stagione: credevamo di non averlo per una settimana, invece è fuori da 4 mesi".



"De Paul? Non siamo mai stati vicini alla sua cessione perché non abbiamo mai aperto alcuna trattativa. C'erano diversi interessi, ma non avendo mai aperto ad una trattativa non siamo mai stati vicini al suo addio".