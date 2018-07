Nel corso della presentazione di Rolando Mandragora, Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato di Simone Scuffet e di Nicolas: "Scuffet ha chiesto di andare via per giocare, per trovare maggiore spazio. Siamo contenti di aver preso Nicolas, per Scuffet stiamo valutando le varie situazioni che si stanno presentando".