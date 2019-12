Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, parla a Udinews Tv dopo il ko contro la Juventus, sfida in cui ha ritrovato il gol:







"Sono contento di essere tornato in campo e di aver trovato il gol. Si è trattato di un periodo difficile per me perché prima non ho trovato lo spazio che volevo e poi mi sono infortunato, sono felice di essere tornato in campo con un gol. Con squadre così forti serve un atteggiamento più spregiudicato, anche se nel primo tempo non abbiamo commesso molti errori loro ci hanno subito punito, come fanno tutte le grandi. Nel secondo tempo poi abbiamo avuto qualche opportunità ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle a fondo".