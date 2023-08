Lazar Samardzic ora resterà all'Udinese. La famiglia Pozzo è infuriata per la gestione della vicenda, ma secondo Sportitalia non solo da parte degli agenti del ragazzo che hanno irritato l'Inter al punto dal far saltare tutto, ma anche con i nerazzurri che ora hanno creato non solo uno, bensì due problemi di gestione della rosa. Il primo è proprio quello legato al serbo-tedesco, tornato controvoglia, il secondo è come incassare i 25 milioni previsti dalla sua cessione e importanti per il bilancio.