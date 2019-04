Record negativo per l'Udinese. La formazione friulana, con il rigore fallito da De Paul nel secondo tempo della partita persa 2-0 con la Lazio, ha sbagliato il quinto rigore stagionale. Su 8 calci di rigore, solo 3 sono stati realizzati dai bianconeri, tutti proprio da De Paul, la cui percentuale realizzativa è ferma con l'errore di oggi al 50% (oltre la Lazio, il numero 10 ha fallito penalty con Empoli e Torino).

Anche Lasagna (contro il Cagliari) e Teodorczyk (con il Chievo) non hanno sfruttato la chance dagli 11 metri, ma almeno in quelle occasioni l'Udinese ha ottenuto comunque i 3 punti.

Nei cinque maggiori campionati europei nessuno ha fatto peggio, solo Lione e Angers si avvicinano ai friulani con 4 rigori falliti su 9 tentativi.