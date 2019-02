Ritrovo fissato alle 9:30 della mattina per i bianconeri che, dopo una veloce colazione, si sono ritrovati in spogliatoio per una rapida video analisi. Alle 10:30 tutti in palestra per una prima fase di attivazione fisica, sempre sotto il controllo dei preparatori atletici. Lavoro indoor proseguito per una buona metà della formazione titolare, che approfitta del weekend privo di impegni di campionato per rifiatare. L’altra metà, capitanata da Rodrigo De Paul, si è spostata sul campo 4 del Bruschi per un lavoro tattico, lontano da occhi indiscreti, conclusosi con delle partite a tema.



Si avvicina al rientro in campo il lungodegente Emmanuel Badu, reduce da un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, oggi impegnato in una seduta di lavoro aerobico proprio sul campo dove i compagni erano concentrati sulla tattica.