Udinese-Roma in venti minuti: De Rossi favorito sull'esordiente Cannavaro, ma il precedente...

32 minuti fa



Obiettivi diversi, ma tre punti vitali per entrambe. Udinese e Roma si apprestano a giocare i restanti diciotto minuti più recupero della 32a giornata, rinviata dopo il malore accusato da N’Dicka. Si riparte dall'1-1 maturato dopo il vantaggio di Pereyra e il pari di Lukaku: secondo gli analisti l'ipotesi più plausibile è proprio il segno «X», in lavagna a 1,80. La vittoria dei giallorossi, fondamentale per riacquisire margine dall'Atalanta in classifica, è offerta a 3,40. De Rossi avrà di fronte un altro campione del mondo del 2006, Fabio Cannavaro. Non è la prima sfida da allenatori tra i due: il 12 novembre del 2022 si affrontarono in uno Spal-Benevento, terminato con la vittoria per 2-1 di Cannavaro. L'ex Juve spera ora in un battesimo vincente su una panchina di Serie A : il successo bianconero, che significherebbe +3 sul terzultimo posto, paga 4,75.