La Ligue 1 cambia il calendario per favorire Paris Saint-Germain e Marsiglia nelle semifinali europee

Arriva l'ufficialità da parte della LFP, la corrispondente francese della nostra Serie A:Esattamente il contrario di quanto avvenuto in Italia con la Roma "Al fine di promuovere il cammino dei club francesi nelle Coppe, considerando che il miglioramento del ranking UEFA della Francia rimane un obiettivo essenziale, il Consiglio di amministrazione della LFP ha deciso questo venerdì 19 aprile 2024 di adeguare il calendario dei due club qualificati per le semifinali di Champions League (Paris Saint-Germain) e di Europa League (Olympique Marsiglia) mettendoli così nella posizione migliore per le semifinali".

Ne consegue che. Di più: le gare di Nizza e Reims della giornata successiva, contro Le Havre e Brest, sono anticipate al 10 maggio per permettere alle prime due di assecondare parigini e marsigliesi senza sacrificarsi.