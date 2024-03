Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è il secondo anticipo, il primo del sabato della 27esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a paritre dalle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udine.perché i padroni di casa allenati dasono in serie negativa con solo una vittoria nelle ultime 5 e solo 3 punti in più del 18esimo posto che vorrebbe dire retrocessione a fine campionato. Peggio sta facendo invece la società granata con il cambio in panchinaper Inzaghi che non ha prodotto i risultati sperati e ora la salvezza è a 7 punti di distacco.UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissmann.