Udinese-Sampdoria (sabato 4 marzo calcio d'inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Ancora senza Nuytinck, Cioffi preferisce Perez a Zeegelaar per sostituirlo in difesa. Nell'altro ballottaggio Arslan parte favorito su Makengo a centrocampo.

Dall'altra parte Giampaolo non può contare sullo squalificato Thorsby oltre agli infortunati Damsgaard e Gabbiadini.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Caputo, Quagliarella.



Arbitro: Irrati, assistenti Carbone e Valeriani, Meraviglia quarto uomo, Abisso e Longo al Var.