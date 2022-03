A centrocampo la Sampdoria per Udine avrà parecchie defezioni a livello numerico. I blucerchiati non potranno contare su Thorsby, squalificato, oltre al lungodegente Damsgaard ma le assenze non sono finite qui. Giampaolo infatti ha dei problemi anche su Kristoffer Askildsen e Ronaldo Vieira.



Ieri Askildsen ha svolto un differenziato in campo per i problemi al ginocchio sinistro accusati già la scorsa settimana. Il norvegese è seguito dal fisioterapista Traggiai, fa sapere Il Secolo XIX, e il suo rientro si avvicina. Si è fermato invece Vieira a causa di una botta al piede. Da valutare nei prossimi allenamenti.