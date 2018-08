Felipe Vizeu, attaccante dell'Udinese arrivato dal Flamengo, parla in conferenza stampa: "Un giocatore nella mia posizione ha il dovere di aiutare la squadra con i gol, ma è un campionato difficile, quindi innanzi tutto mi impegnerò per aiutare l'Udinese. Nella mia squadra, il Flamengo, ho fatto principalmente il bomber d'area, ma ho giocato già anche come esterno e giocatore più di movimento, quindi deciderà il mister dove posizionarmi. Condivido la passione per Ronaldo, il brasiliano, ma mi piace molto anche Adriano, l'Imperatore, che ha giocato anche qua in Italia. Anche Zico è un mio idolo. La differenza principale che vedo tra Italia e Brasile è il modo di giocare della difesa, qua la penetrazione è veramente molto più complicata, in Brasile i difensori non sono così preparati tatticamente".