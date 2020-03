De Paul si sta confermando su ottimi livelli anche in questa stagione. 5 gol e 2 assist in 23 presenze, tante prestazioni di grande qualità. Rodrigo ora è un giocatore maturo, leader tecnico di questa Udinese e ormai pronto a fare il salto di qualità in una big. Diversi club nella Liga hanno allacciato dei contatti con il suo agente, in Italia resta un nome cerchiato in rosso sull'agenda di Milan e Inter. Che adesso potranno far leva su una promessa fatta dal club friulano al giocatore e su richieste economiche diverse rispetto a qualche mese fa. Tutti i dettagli nel nostro focus video.