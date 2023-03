Aveva chiesto una risposta forte ai suoi dopo lo Spezia, e la squadra ha risposto presente. E così Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, non può che essere contento dopo il pari in casa dell'Atalanta (0-0 il finale): "L’Atalanta è una squadra forte, noi abbiamo meritato il pareggio. E nel primo tempo potevamo pure segnare. Alla fine ci siamo difesi con ordine. La squadra mi è piaciuta: ha voluto combattere. Su ogni pallone. Abbiamo avuto fame. Conta il noi e non l’io. Ho visto la cattiveria e la concentrazione che dovremmo avere sempre. Thauvin è entrato bene, ha fatto ciò che gli avevo chiesto. Lo vedo in crescendo, deve capire i ritmi della Serie A, l’intensità. Sta lavorando bene, è un ragazzo serio. I ragazzi si meritano questo punto".