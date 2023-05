Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Samp:



"Ebosele è un ragazzo del 2002 che l'anno scorso giocava in Championship. E' arrivato in Serie A e ha lavorato molto. Da quando è arrivato in ritiro, insieme allo staff, abbiamo fatto un ottimo lavoro e ha grossi margini di miglioramento e ha mostrato l'arma migliore che è le velocità. Deve crescere come tutti i ragazzi che si affacciano a questo campionato".



PRESTAZIONE - "Molto perché avevo chiesto un approccio come quello avuto nel match con i Napoli e i ragazzi lo hanno fatto alla perfezione. Hanno interpretato bene la partita, indirizzandola dove volevamo portarla, andando subito in vantaggio e poi trovando il raddoppio. Con i due gol di vantaggio abbiamo gestito bene il risultato, nel secondo tempo abbiamo fatto una prova matura dove si è gestito bene il pallone e abbiamo portato a casa una vittoria meritata".