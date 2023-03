L'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil ha dichiarato dopo la vittoria per 3-1 contro il Milan campione d'Italia: "Il regolamento parla chiaro, Beto è entrato prima in area e ha preso il pallone sulla respinta di Silvestri. L'arbitro ha fatto bene a far ripetere il rigore a Ibrahimovic. Mi dispiace perché nell'impeto ho alzato i toni nel chiedere il perché al quarto uomo e sono stato espulso, ma poi mi sono chiarito con il direttore di gara".



"Qualcosa è scattato in noi dopo la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Stasera i ragazzi sono stati straordinari e hanno vinto con merito, facendo male al Milan. Samardzic è un giovane talento del 2002 che ha tutto, diventerà un campione. Si tratta di un ragazzo umile, con tanta fame e che arriverà in alto a grandi livelli. Ha una tecnica straordinaria, stiamo lavorando sull'intensità. Pafundi è un ragazzino del 2006, l'anno scorso giocava solo in Primavera e quest'anno è stato aggregato alla prima squadra. La società ha un progetto importante per lui, ma dobbiamo proteggerlo per farlo crescere con calma. E' un patrimonio dell'Udinese e di tutto il calcio italiano".