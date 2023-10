Non è stato un grande avvio di stagione per. Insieme a Salernitana e Cagliari sono le uniche con quello zero nella casella dei successi; e, da stasera, sono le tre squadre in zona retrocessione. Tempi duri per Sottil, che ha pareggiato in casa contro il Lecce - prima rigore di Thauvin, poi gol di Piccoli - e due ore dopo l'Empoli ha vinto in casa della Fiorentina scavalcando i bianconeri.- Prima della partita contro il Lecce Balzaretti ci ha messo la faccia analizzando il momento difficile dell'Udinese e rispondendo così alla domanda sul futuro dell'allenatore: "Abbiamo grande fiducia in lui". Vero, ma a tempo. E forse sta per finire. Perché la società già prima la gara di oggi aveva pensato a un esonero di Sottil, poi- Per questo, nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci di una possibile separazione tra Sottil e l'Udinese, che ha già iniziato a valutare altri profili: su tutti, due vecchie conoscenze come, allenatori che la famiglia Pozzo conosce molto bene e con i quali ha lavorato negli ultimi anni prima di prendere Sottil. Ora il destino si può ribaltare, l'avvio di stagione complicato rischia di essere decisivo: l'Udinese valuta il cambio in panchina.