Dopo aver espresso il proprio dolore per la scomparsa del dirigente Lorenzo Toffolini,tecnico dell'ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di alta classifica contro l'Atalanta:"Stiamo costruendo una mentalità vincente, un modo di affrontare l’avversario pensando a cosa dobbiamo fare noi. È una colonna portante del mio metodo, non per presunzione ma per consapevolezza delle proprie forze. C’è comunque il dovere di migliorare sempre di più in questo gruppo coeso socialmente, tecnicamente e fisicamente. C’è grande coinvolgimento di tutta la rosa, si vede dal fatto che chi subentra in partita lo fa bene. Dobbiamo essere umili e affamati nel presente”.- “I ragazzi vogliono giocare questa partita, sono carichi ma anche lucidi. La settimana di preparazione è stata ottima, abbiamo spinto forte tutti i giorni. Come ti alleni poi vai a giocare la partita, mentalmente e fisicamente. Sappiamo che dobbiamo dare continuità al presente”.- “È una società che conosco bene, anche se la proprietà è cambiata. Stimo molto Gian Piero Gasperini, uno dei migliori tecnici a livello europeo. Ha carisma e idee di gioco, sa portare avanti l’identità della squadra. L’Atalanta è una bellissima realtà così come l’Udinese: anche noi stiamo facendo un gran percorso. Entrambe le squadre hanno sempre avuto giocatori top, ma qui abbiamo l’ambizione di far bene sempre perché c’è tutto. Attrezzature, stadio, tifo, giocare questa sfida in casa nostra con lo stadio pieno è l’apoteosi del calcio, quello che si sogna da bambini. La motivazione viene dal lavoro duro, e queste due squadre arrivano con questa classifica perché lo meritano. Domani sarà una grande partita”.- “La classifica oggi è relativa. Certo, meglio stare là davanti che da altre parti. Vogliamo continuare a essere protagonisti, ma l’obiettivo è l’Atalanta. Dobbiamo pensare a noi, a spingere forte perché lo vogliamo tutti. I ragazzi scalpitano e se lo meritano di avere quest’opportunità. Ripeto, dobbiamo essere bravi a essere umili ma affamati, senza pensare al passato. L’atteggiamento tattico della Dea è cambiato, ma rimane una squadra pratica con ottimi calciatori. La loro identità è sempre la stessa, si difendono bene e sanno ripartire con tempi e giocatori giusti. Sarà una grande partita perché anche noi abbiamo armi importanti per metterli in difficoltà”.- “Voglio avere sempre i dubbi di formazione. Quando arrivo alla sera prima della partita con dei dubbi vuol dire che i ragazzi stanno lavorando benissimo e che posso scegliere con lucidità come costruire la partita dall’inizio. Tutti dimostrano di essere pronti e volere una maglia da titolare. gratificante per un calciatore È gratificante partire dal 1’, ma è altrettanto importante subentrare come stanno facendo, col desiderio di fare la differenza. La mentalità si costruisce nel quotidiano ed è lo stile di vita di questi ragazzi. Vogliono difendere a tutti i costi quello che stanno costruendo e continuare a stupire”.- “Mi ha impressionato già dal ritiro. Ha grande classe nel piede e sa vedere il gioco. È destinato a fare una grande carriera, è un bravissimo ragazzo che ha fame di migliorarsi. Ha tutte le carte per fare una grande carriera. Ora deve continuare a dare il massimo per l’Udinese, in un gruppo in cui è molto stimato. Quando c’è quest’atmosfera le qualità emergono ancora di più”.- “Sono sempre emozionato e affascinato ogni partita alla Dacia Arena. Il nostro stadio esalta il calore del pubblico, e i ragazzi se lo meritano. Hanno saputo riaccendere il grande entusiasmo”