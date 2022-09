Andrea Sotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Il tecnico ha detto questo sui prossimi avversari: "È una squadra un po’ diversa. Tuttavia ha nella sua struttura dei giocatori di qualità che amano il fraseggio corto, il giocare l’uno per l’altro, quindi dobbiamo continuare a essere compatti, corti con le distanze e determinati nell’andare a caccia del pallone. La Roma è una squadra molto forte, che è stata rinforzata con calciatori di alto livello in tutti i reparti e lo sappiamo".



SULLA PARTITA - "L’abbiamo preparata come sempre, andremo dentro con grande umiltà e consapevoli che ci sarà da performare al 120%. I ragazzi sono pronti, li ho visti molto carichi, concentrati e vogliosi di giocarsela. Sono una squadra molto brava sui piazzati. Bisogna stare molto attenti, andare a fare il lavoro difendente con cattiveria agonistica e ferocia e grande impatto. Sono fisici e lo siamo anche noi, così come siamo pericolosi sui piazzati".