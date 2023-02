Alla vigilia della partita con il Torino, l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa senza però nominare Pereyra, in dubbio per la gara.



THAUVIN - "L'ho visto motivato, non è venuto qui a Udine per farsi una passeggiata. E' un giocatore con entusiasmo e fame, si è messo subito a disposizione e sarà convocato per la gara di domani. Il ruolo? E' duttile, può fare sia il trequartista che la seconda punta, può giocare sia con Beto che con Success".



BETO - "Rifiutare l'offerta dell'Everton per Beto è stato importante, io posso dire di essere molto contento della dirigenza e della rosa che mi ha messo a disposizione".