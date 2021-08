L'Udinese ha messo gli occhi sull'attaccante portoghese della Portimonense, Beto Betuncal. In uscita l'attaccante brasiliano Matos verso il Perugia in serie B e il terzino danese Stryger Larsen è nel mirino del Genoa, vicino anche al centrocampista cileno Pablo Galdames svincolatosi dal Velez e all'esterno sinistro Fares della Lazio. Destro e Agudelo vanno allo Spezia in cambio di Nzola, che il Genoa può prestare al Maiorca. L'attaccante Bianchi è richiesto dal Cosenza in serie B.