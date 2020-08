Ceduto Fofana, l'Udinese cerca il centrocampista Petriccione del Lecce. Ken Sema rientra per fine prestito al Watford, da dove possono tornare Pussetto (al posto di Teodorczyk) e Pereyra se parte De Paul. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in arrivo c'è anche il terzino argentino Nahuel Molina, ex Boca e Rosario.