L’Udinese insiste per Schiattarella (Spal). La Spal per la difesa continua a seguire Tomovic (Chievo), l’Empoli in difesa segue uno tra Bani (Chievo) e Costa (Spal). Il Chievo ha definito il ritorno di Schelotto in prestito dal Brighton. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta sta trattando il difensore centrale brasiliano Ibanez del Fluminense mentre in uscita l'attaccante Tumminello è destinato al Lecce in serie B.