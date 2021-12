La sconfitta in casa dell'Empoli per 3-1 ha di nuovo messo in discussione la panchina dell'Udinese, con il tecnico Luca Gotti nuovamente in bilico. Come riportato da Sportitalia il tecnico bianconero rischia seriamente l'esonero, con la dirigenza friulana che in queste ore sta decidendo il da farsi.