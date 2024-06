Udinese, trattativa in chiusura per il nuovo allenatore

Getty Images

Dopo la separazione con Fabio Cannavaro, l’Udinese ha scelto il nuovo allenatore. Il nome a sorpresa rivelato da Sky Sport per la panchina bianconera è quello di, svincolato da poco dal Legia Varsavia.- L’operazione è in chiusura, in Serie A è in arrivo un allenatore che l’Udinese, e in particolare il club bianconero è rimasto colpito dalle vittorie contro Aston Villa e AZ Alkmaar.- Nelle ultime ore l’Udinese ha deciso di puntare su Runjaic dopo aver valutato anche altre opzioni in queste settimane: da, che potrebbe andare in Serie B al Frosinone. Il

presidente bianconero Pozzo invece ha deciso di non continuare conin panchina nonostante la salvezza conquistata: dopo un paio di settimane di riflessioni la società nutriva ancora qualche dubbio sull’allenatore, decidendo così di cambiare puntando su Runjaic.