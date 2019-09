Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Domani ci aspetta una partita importante, ma non decisiva. Devo preparare la squadra a fare una buona gara, dobbiamo usare le nostre armi. Vedo giocatori motivati e poi giochiamo a casa. I giocatori sono consapevoli che tutte le partite sono importanti perché non c'è una partita che non sia importante. Ho letto una bellissima intervista rilasciata da Jurgen Klopp, riguarda il calcio e la vita. Lui ha dichiarato che il calcio può dare emozioni. A volte il calcio viene preso troppo sul serio, il calcio non è una questione di vita e morte. Sono d'accordo con lui e penso che tutta la gente di campo la pensi in questa maniera. I miei giocatori non devo perdere di vista la bellezza di questo lavoro".



SU DE PAUL - "De Paul è stato provocato e ha reagito. Ma la squalifica è esagerata. Ha avuto 4 turni di squalifica ovvero la gara contro l'Inter e le tre successive. Lasagna, Okaka e Nestorovski si sono allenati regolarmente. Anche Pussetto, nonostante abbia avuto un problemino al ginocchio, oggi farà parte del gruppo nella rifinitura".