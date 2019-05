Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l'Inter: "Sono d'accordo che l'Inter sia veramente buona, ha campioni veri con un calcio riconoscibile, ben organizzato da parte di un grande allenatore come Spalletti. Non sarà facile, questo è sicuro, ma sono fiducioso e positivo. Ho la sensazione che questa squadra sia in crescita, dal punto di vista fisico e di intensità, qualcosa di fondamentale per cambiare la mentalità. Si è lavorato tanto e si vedono dei progressi. Mancano quattro partite ed è importante raccogliere punti. Le prossime tre sono meno difficili, ma ci tengo, domani, a fare un qualcosa di importante".