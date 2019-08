Giornata di vigilia per l'Udinese, che domani alle 20.30 affronterà il Sudtirol nei trentaduesimi di Coppa Italia. L'allenatore bianconero Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dell'inizio della stagione: "Sono sicuro che la squadra farà una buona stagione. Europa? Pazzie. Bisogna essere realisti, che non vuol dire togliere il desiderio di essere protagonisti. Piùo meno la rosa è quella dell'anno scorso, l'obiettivo è fare il meglio con quello che abbiamo".



TRA COPPA E MERCATO - Sulla gara di domani: "Il Suditol ha fatto fuori una squadra di Serie B, non sarà una partita facile". Il mercato in chiusura: "E' una stupidaggine tenere il mercato aperto durante il campionato, ma bisogna adattarsi. De Paul? L'ha chiesto la Fiorentina. Anche noi vogliamo Chiesa, ma costa 100 milioni. Voi sapete meglio di me quanto può incidere un allenatore dell'Udinese, per noi sarà un cambionato difficile: il Cagliari ha fatto un mercato pazzesco, la Spal si salva sempre, per non parlare delle squadra che hanno tanta qualità sia in campo che in panchina".