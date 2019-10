Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "Pochi gol? La fase offensiva è tutta una questione di meccanismi della squadra. E poi deve uscire la qualità dei singoli".



SUL TORINO - "Investe e non vede, è una squadra costruita per gareggiare per qualcosa di importante, si tratta di una società molto seria. Hanno dei punti forti e altri meno forti, come tutte le squadre".



SU DE PAUL - "E' una mezzala".