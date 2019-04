Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 2-0 dai suoi contro la Lazio.



Queste le sue parole: "Oggi siamo venuti qui con tanti problemi della squadra, tante assenze in una serie di partite ravvicinate. E' stata una scelta collegata con le problematiche degli infortuni, la Lazio è stata molto brava e gli faccio i complimenti. Dimentichiamo subito questa sconfitta e pensiamo alla prossima contro il Sassuolo in casa nostra. I rigori? Mi dispiace perchè si poteva riaprire la partita, De Paul ha grande qualità e tirerà ancora i rigori. Pussetto aveva un problema al ginocchio, Okaka ha diversi problemi fisici e non può fare tante partite ravvicinate. Ho scelto una squadra più chiusa, non è stata una grande prestazione. Giriamo pagina e non è tempo di troppe analisi, testa al Sassuolo. Badu? Non ha giocato per tanto tempo, sono contento che è tornato. Si è alzata la quota salvezza, ci siamo mossi pochi nonostante i sette punti in tre partite. Abbiamo altre partite per guadagnare la salvezza. La Juventus? Non è facile vincere la Champions League, ci sono tante squadre forti e ricche. E' capitato questo Ajax che è uno spettacolo, può anche capitare".