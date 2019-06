L'Udinese lavora al mercato in uscita e ufficializza il trasferimento di Riad Bajic in prestito al Konyaspor, club turco dal quale i bianconeri avevano prelevato l'attaccante classe '94 nel 2017. Cinque presenze in quella stagione, prima di essere girato in prestito al Başakşehir nella stagione scorsa, dove ha totalizzato 6 gol e 1 assist in 26 partite. Ritorno al passato per Bajic, è ufficiale il prestito al Konyaspor.