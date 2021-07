Tramite una nota ufficiale, "Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2022 il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Gasparini alla Pro Vercelli. Da parte del club l'in bocca al lupo per la nuova esperienza al giovane portiere friulano che ha esordito in Serie A lo scorso 23 maggio contro l'Inter".