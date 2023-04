L’Udinese ha ufficializzato il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. "Udinese Calcio è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Jordan Zemura. Il difensore andrà a rinforzare la rosa bianconera a partire dalla stagione sportiva 2023/2024 ed ha sottoscritto un contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Zemura, dunque, terminerà la stagione al Bournemouth in Premier League. Jordan è un laterale sinistro in grado di agire sia in una difesa a quattro che da quinto, dotato di ottime qualità tecniche e velocità. Zemura nasce a Londra il 14 novembre 1999 ed inizia a giocare a calcio nel settore giovanile del QPR prima di trasferirsi, a 12 anni, nell’academy del Charlton con cui ha militato fino alla formazione under 21. Nell’estate 2019 viene ingaggiato dal Bournemouth squadra in cui ha militato fino ad oggi e con la quale, nella stagione 21/22, è stato tra i protagonisti della promozione in Premier League segnando tre gol in 33 presenze in Championship. Nella stagione in corso, ha disputato con le Cherries 19 partite in Premier, due in Coppa di Lega ed una in FA Cup. Zemura, inoltre, ha collezionato anche sei presenze con la nazionale dello Zimbabwe".