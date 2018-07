C'è anche Francesco Renzi, attaccante classe 2001 figlio dell'ex premier Matteo, fra i 27 convocati per il ritiro della Primavera dell'Udinese, partita stamani per Ampezzo, dove resterà fino a lunedì 13 agosto. Renzi junior avrà l'occasione di mettersi in mostra nelle amichevoli contro la Primavera del Venezia sabato alle 17 a Preone e poi, il 12 agosto, contro il Brian ad Ampezzo alle 11. Questa la lista dei 27 convocati:



1 - Gian Marco Crespi

2 - Luca Moretti

3 - Edoardo Piana

4 - Federico Ermacora

5 - Alessandro Zanolla

6 - Tomas Filipiak

7 - Gianluca Parpinel

8 - Filip Vasko

9 - Francesco Mazzolo

10 - Marco Ballarini

11 - Andrea Donadello

12 - Andreas Gkertsos

13 - Mattia Samotti

14 - Paolo Snidarcig

15 - Thomas Battistella

16 - Sehyun Beak

17 - Karolis Zebrauskas

18 - Aleksandar Ilic

19 - Jan Kubala

20 - Gabriel Pecos Melo

21 - Mattia Compagnon

22 - Milos Bocic

23 - Ciro Di Franco

24 - Francesco Renzi

25 - Ramiz Petova

26 - Yves Vanderveeren

27 - Simone Mazzoletti



A questi si aggiungeranno - al termine del programma di riabilitazione - Eric Lirussi e Enrico Oviszach.