Come reso noto dalla Federcalcio serba, è ufficiale che Lazar Samardzic, centrocampista offensivo in forza all'Udinese, ha ottenuto l'ultimo passaggio amministrativo necessario ed è a tutti gli effetti un nuovo rappresentante della selezione nazionale della Serbia. Il ct Stojkovic lo includerà nella prossima e definitiva lista di convocati, addio alla possibilità di rappresentare la Germania