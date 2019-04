Bruttissime notizie per l'Udinese e per Valon Behrami, che ha concluso in anticipo la sua stagione. Ecco il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica che Valon Behrami è stato sottoposto, nella giornata di ieri, ad accertamenti strumentali per valutare l'entità dell'infortunio che lo ha obbligato a uscire in barella dalla partita di martedì contro il Milan. Gli esami hanno evidenziato la frattura del perone della gamba destra. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dell’intervento".