Report medico su Mandragora



Lungo stop in vista per, gli esami strumentali hanno confermato i timori per il centrocampista dell'Il comunicato del club friulano:Udinese Calcio comunica che Rolando Mandragora ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi, la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro.Il giocatore sarà sottoposto ad una visita specialistica a Roma, presso la clinica Villa Stuart, con il professor Mariani per definire l’iter terapeutico.L’Udinese, profondamente dispiaciuta per l’incidente occorso e ben conoscendo lo spirito guerriero di Rolando, gli augura una veloce guarigione.