Emanuele Rovini, attaccante rientrato all'Udinese dopo una stagione di prestito alla Pro Vercelli, parla a Tuttoc.com del suo futuro: "Pistoiese? Non so ancora quale sarà il mio futuro. Pistoia è una piazza speciale per me dove mi son trovato benissimo, ma di concreto non c’è nulla e quindi valuterò tutte le opzioni"