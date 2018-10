Julio Velazquez, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa: "Le quattro sconfitte? Pensiamo anche al livello dell'avversario, in queste quattro partite abbiamo giocato con Lazio, Napoli e Juventus, squadre che in Europa hanno mostrato il proprio valore. Io in discussione? Non sento pressione per la partita di Genova, rispetto tutto e tutti, ma vogliamo fare punti come nelle altre partite. La mia responsabilità è quella di far lavorare bene i calciatori durante la settimana e credo che arriviamo alla partita in modo ottimo. Non mi sento in discussione perché la situazione particolare è sotto gli occhi di tutti. Vediamo come starà Mandragora, ha ancora un po' di fastidio ma è migliorato molto, Fofana sta bene e anche De Paul. Mandragora è il dubbio reale, deciderò domani se farlo partire dal primo minuto. Lui mi ha detto di star bene, ma deciderò all'ultimo".