Julio Velazquez, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro il Napoli: “Per me l’inizio della gara non si spiega con il cambio di modulo. Non siamo entrati bene in campo, è stato tutto troppo facile per il Napoli perché non abbiamo avuto equilibrio. Poi abbiamo fatto meglio, abbiamo creato tre occasioni nitide create prima dell’intervallo contro una squadra molto forte. Nella ripresa poi abbiamo fatto meglio creando ancora qualcosa senza però fare gol. Poi, alla fine, loro hanno trovato il secondo gol. Ci manca un po' di fiducia contro queste grande squadre, dobbiamo essere uomini e continuare a lavorare. Abbiamo fatto qualcosa di buono con questo modulo e commesso qualche errore ma non per il sistema di gioco. Nella prossima gara dobbiamo vincere assolutamente. Confronto Juventus e Napoli? Guardo alla mia squadra… Oggi abbiamo fatto meglio rispetto a quanto fatto contro la Juventus, potevamo pareggiarla perché abbiamo creato le loro stesse occasioni da gol. Con la Juve era impossibile pensare ad un pareggio. Siamo una squadra giovane che lavora bene ma che deve migliorare in alcuni aspetti. Possiamo farlo solo lavorando. Non è facile giocare prima con la Juve e poi con il Napoli ed ora abbiamo il Milan e poi la Roma. Dobbiamo far punti".