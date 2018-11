Il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, è intervento a Radio Rai dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Oggi siamo stati di gran lunga superiori all'Empoli, dall'inizio alla fine. Avremmo potuto chiudere il primo tempo sul 5-0 per noi, lo stesso nella ripresa. Mi è piaciuta la reazione della squadra, ma questo è il calcio".



SUL POSSIBILE ESONERO - "Io sono molto soddisfatto del nostro lavoro. Questa domanda non va fatta a me. La partita di oggi è un po' lo specchio del nostro avvio di stagione, io resto tranquillo e fiducioso. Ho una relazione positiva con la società".