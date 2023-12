2023 da dimenticare per l'Udinese. Da gennaio a dicembre il rendimento dei bianconeri è stato a rilento. Tanti pareggi, pochissime vittorie, anche tra le mura di casa.



È proprio al Friuli che la squadra di mister Cioffi chiuderà l'annus horribilis. Di fronte il Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, tutt'altro che intenzionato a fermarsi.



Inutile ripetere che per trovare il primo successo casalingo di questo campionato servirà la partita perfetta, che l'attenzione dovrà essere massima per tutti i 90'.



Le uscite a vuoto contro Verona e Sassuolo, il gol subito sul cross di Ilic. Su alcuni dei tanti pareggi collezionati dall'Udinese in campionato c'è purtroppo la firma di Marco Silvestri, innegabilmente colpevole di aver concesso alle formazioni avversarie di conquistare punti contro i friulani.



Come svelato da Cioffi nella conferenza stampa di presentazione della gara con il Bologna, sabato pomeriggio sarà Okoye a difendere i pali dei friulani.



La bocciatura era nell'aria ed è arrivata. A costare caro all'estremo difensore ex Verona è stato l'1-1 dell'Olimpico Grande Torino, nel quale la rete del vantaggio firmata Zarraga (primo gol in Serie A) è stata resa vana dalla beffarda traiettoria partita dal sinistro di Ilic, autore del gol che ha diviso la posta in palio tra le due compagini in campo. In occasione del prossimo impegno, il classe '91 è quindi costretto ad assistere alla gara casalinga dalla panchina.



Dalla prestazione di Okoye dipenderanno le future scelte di Cioffi per quanto riguarda l'estremo difensore titolare.