: questo è stato il coro che i 300 tifosi dell’Udinese giunti fino in Toscana hanno intonato al termine della partita giocatasi al Castellani di Empoli, che ha visto la squadra bianconera uscire immeritatamenteper 2-1. I supporters hanno così voluto dire la loro e contestare le prestazioni dei propri beniamini, visto il pessimo andamento nelle ultime 7 gare giocate ()., ieri in panchina per scelta tecnica per tutta la durata del match, ha deciso di accompagnare Lasagna e compagni sotto il settore ospite, dove però ad aspettarli stavolta non c’erano i classici applausi di, vicinanza e appoggio, bensìe disapprovazione; il gesto del giocatore svizzero è piaciuto ai tifosi dell’Udinese, ma non è riuscito ad affievoliree lacausate dall’ennesima sconfitta stagionale.Match che ha fatto intravedere però sprazzi di gioco importanti, soprattutto nella prima frazione. Le occasioni create sono innumerabili, visti i miracoli compiuti dall’ex Provedel, il rigoreda De Paul (il primo da quando è a Udine), lacolpita a botta sicura da Lasagna e le palle golda D’Alessandro e Wague nei minuti finali.Ora serve un cambio per far fronte a questo periodo buio e il primo pare sia quello dell’allenatore:sembra infatti ormai lontano dal progetto e la società sta vivamente pensando a come sostituirlo dopo il probabile: i nomi più caldi sono quelli di Nicola, Carrera e Sanchez Flores, anche se il direttore sportivo Pradè ha dichiarato di voler prendersi 24-48 ore di tempo per decidere sul da farsi e parlarne assieme alla proprietà del club.La tifoseria ha fatto intendere a società e giocatori cheun’altra stagione come quella passata edun cambio di rotta immediato. Chiunque prenderà il posto del mister spagnolo sarà consapevole delle richieste ed obiettivi dei friulani, per ripagare lacontinua che stanno dimostrando e per ricominciare ad essere quella squadra temuta anche dalle grandi.