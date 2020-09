Continua la preparazione della compagine friulana in vista dell’esordio di domenica prossima a Verona: tra soli tre giorni, infatti, incomincerà ufficialmente il campionato dell’Udinese, che verrà ospitato dall’Hellas di Ivan Juric.



Mister Gotti dovrà fare a meno di Mandragora e Jajalo, entrambi ancora out per infortunio, mentre si stanno valutando le condizioni di Stryger Larsen e Bram Nuytinck. In caso di forfait, al loro posto scenderanno in campo Ter Avest e De Maio, pronti ad offrire una valida alternativa al tecnico adriese.



In chiave mercato, invece, è vicinissimo il ritorno di Roberto Pereyra in Friuli: dopo le esperienze alla Juventus e al Watford, infatti, il centrocampista argentino è pronto a vestire nuovamente la maglia bianconera. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità: discorso simile si può fare per Kevin Bonifazi, difensore che nell’ultima stagione ha militato nella Spal, retrocessa a fine campionato.

Il suo arrivo rimpiazzerà verosimilmente la partenza di Troost-Ekong, diretto ai cugini del Watford.



In uscita anche Ingelsson, Bajic e Ryder Matos, mentre per De Paul, il vero pezzo pregiato di questa finestra estiva, non sono ancora arrivate offerte a soddisfare la richiesta della dirigenza friulana.



Insomma, la società bianconera sta muovendo gli ultimi passi in questi ultimi giorni di mercato, per sfoltire la rosa e completare i vari reparti con qualche innesto di qualità: domenica ripartirà la nuova stagione e non saranno ammesse altre annate, spente e sofferte, come quelle precedenti.

I tifosi dell’Udinese ora si aspettano una risposta importante da parte di tutti i componenti della rosa, al fine di cambiare il trend negativo e rivivere quelle emozioni che mancano ormai da tempo.